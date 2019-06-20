Чуть более суток до старта. Минск провел генеральную репетицию открытия II Европейских игр

Всего один день остался до церемонии открытия II Европейских игр.



На стадионе "Динамо" продолжается подготовка к церемонии открытия. Чуть больше суток остается до официальной отмашки соревнований. Накануне вечером прошел генеральный прогон со зрителями. Сотни артистов, танцоров и волонтеров-статистов, которые на время стали дублерами атлетов, уже опробовали сцену. На низком старте не только творческая команда, но и технические службы. Отработаны все сценарии съемки. Специалисты Белтелерадиокомпании в тандеме с домашним вещателем обеспечат непрерывную трансляцию в формате высокой четкости.



Детали предстоящей церемонии до сих пор держат в секрете. Съемочным группам запрещено работать в арене вплоть до 21 июня. Но уже известно, что шоу-программу будут сопровождать технологии дополненной реальности.