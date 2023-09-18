"Чувствуется дух патриотизма" - как прошел форум в День народного единства на "Минск-Арене"

17 сентября в День народного единства на "Минск-Арене" прошел патриотический форум "Мы - белорусы!" Как понимают участники, что значит быть белорусом? И что думают об этой дате в нашей истории? Катерина Круталевич накануне много общалась с собравшимися в зале.

Форум патриотических сил. Мы сейчас будем говорить о впечатлении, потому что информационная повестка праздника - что это за такой День единства? - в этом году, как мне кажется, была отработана как надо. Соединение Восточной и Западной Беларуси: что, где, когда, с чьим участием и, слава богу, к чему это привело - воссоединению нации.

Да, это действительно молодая дата. Хотя я вчера поговорила с людьми в зале, теми, кто отмечал ее, условно, в 1949 году, и выяснилось, что не такая уже и молодая. Но это только подтверждает историческую обоснованность 17-го сентября как одного из главных госпраздников.

Во-первых, сама "Арена", полный зал, почти 10 тыс. человек в прекрасном настроении. По-настоящему прекрасном - обнимаются, улыбаются, весело. Такое нельзя срежиссировать, это внутреннее состояние. Когда начинаешь спрашивать, почему, все довольно просто и логично. Лучшее из примеров позитивной психологии, когда люди делают акцент в своей жизни на том, что хорошо, и замечают хорошее во всем.

"Чувствуется дух патриотизма, который мы когда-то забыли, - говорит мужчина в зале "Минск-Арены", - и когда мы все вместе собрались 10-тысячным коллективом. Это объединяет людей, это очень здорово".





"Это сила, это единство, это сплоченность, - говорит женщина, - это наше. Это наша Беларусь!"

Если говорить о журналистской кухне, то когда мы работаем, как правило, не знаем, что за люди перед нами. Можно оценить прическу и возраст, это максимум. Кем они работают, что вообще сейчас скажут - это абсолютный рандом. Среди этих десяти тысяч людей в зале мне повезло встретить сразу несколько историков по профессии. Интересная вещь, нашими оппонентами очень активно продвигалась мысль о том, что во время раздела Восточной и Западной Беларуси якобы сами белорусы хотели полонизации.

"Красную армию встречали с цветами. Это говорит о том, что людям тяжело было жить под Польшей. И их встречали как освободителей", - говорит другая женщина, - наверно, были люди, которые были сторонниками этой версии, но большинство хотело к своему единому белорусскому народу, который был в Восточной Беларуси".

Мы в эту историю стали всерьез погружены, по сути, с 2021 года, после учреждения 17 Сентября как даты, которая дает этому эпизоду шанс на будущее. Я посмотрела программу, в мои школьные годы (а это поколение 80-х) мы изучали этот период. И Рижский договор, даже его условия, и что больше трех миллионов человек с запада Беларуси практически в одночасье оказались жителями другой страны. Причем эта страна считала, что их надо быстро и жестко ассимилировать, потому что якобы ни по уровню образования, ни по уровню культуры белорусы "не дотягивали". Я же сама из Западной Беларуси. Мне в школе говорили: "Барановичи, Брест - это все была Польша". Вы думаете, я помнила об этом в возрасте 30 лет? Вообще нет. Для этого нужно отмечать вот такие даты. Учреждать и отмечать.

"Об этом надо говорить и рассказывать, больше символики показывать", - говорит женщина.

"20-й год показал, что мы будем вместе", - говорит другая.

Отдельная история, как к этому празднику относятся те, кому до 18. На мой взгляд, это сложная ситуация, я не устану повторять, с патриотическим воспитанием. Но в голову, наверное, лучше вкладывается, когда вот так эмоционально.

"Я чувствую себя настоящим патриотом, - говорит школьница. - Я обожаю наши символы, наш флаг, герб. Для меня петь гимн - это настоящее удовольствие".

Дети признаются, что ехали посмотреть на Президента и им завидовали одноклассники.

"Посмотреть на Президента" - это тоже часть идеологии. Каким бы простым шагом это не казалось. Александра Лукашенко встречали аплодисментами и аплодисментами многое из сказанного.





"В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль в том, что мы чуть не потеряли Беларусь. Поэтому мы это помним. Мы учили и учим историю. И мы всегда будем готовы защитить наше отечество и нашу землю", -говорит Президент Беларуси.

Обращаясь в праздник к белорусам, Александр Лукашенко как Президент и Главнокомандующий заверил соотечественников в главном: "Мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно".

Еще один посыл, который растащили на цитаты, это обращение к народам соседних стран. Не путать с руководством этих же стран. У нас у всех есть родственники, друзья, близкие, живущие в той же Польше. И, конечно, речь идет о том, чтобы "не потерять отношения с ними", потому что это против законов жизни. Недавно решение поляков опять выдавать визу белорусам как раз про то, что не получится у соседей жить "за забором".

Особенно это чувствуют люди из приграничных районов, небольших райцентров, у кого традиционно принято жен, например, брать из соседних сел уже как бы чужой страны. Это история из Брагина, у них жены с украинской стороны, через Припять. Хотите, покажу вам самого красивого патриота, по мнению трибуны Д "Минск- Арены", его выдвинули коллективно, поговорив с прессой.

Красивый молодой человек говорит: "Прекрасно, что мы сохранились в 90-х. Мне родители рассказывали, что тогда люди работали на двух работах, чтобы прокормиться. Сейчас это небо и земля. Я рад, что живу в этой стране и готов продолжать то, что заложил глава государства".

Красивые люди, эмоциональные дети, эффектное шоу (классные были и молодые артисты, очень много, "Фактор.by", конечно, дал старт просто россыпи новых звезд), хорошее настроение у людей. В такой стране, в таком окружении хочется жить. Это и есть патриотизм в бытовом понимании этого слова. И, как правило, этого достаточно, чтобы все было в порядке. В очень хрупком мире сегодня "в порядке" - ценная вещь.