Чужие проблемы как свои: какие темы для размышления и действия дают белорусы сенаторам и довольны ли результатами их работы

Помощь людям - приоритет государственной политики. Выслушать и найти решение проблем. Для этого сенаторы работают во всех регионах. Избиратели делегировали им право представлять свои интересы на самом высоком уровне, а значит вправе рассчитывать на обратную связь и реальную помощь. Потому что за каждым решенным вопросом авторитет власти и уверенность каждого из нас в завтрашнем дне. Это ежедневная работа, результаты которой - спокойствие в обществе.

Воспринимать чужие проблемы как свои. Работа с обращениями граждан - одна из основных задач парламентариев. В течение 10-й сессии (с сентября 2022-го по июнь 2023 года) проведено более 200 прямых телефонных линий, 360 личных приемов граждан, почти половина из них - выездные, рассмотрено 6 тысяч обращений.

100-процентный охват районов был во время единых дней приемов граждан в Минской иБрестской областях, а также в Минске.

Ремонт дорог, ЖКХ, условия ведения бизнеса, законодательство – спектр тем, которые перед парламентариями озвучивают белорусы, широкий. Часто к решению проблем привлекают предприятия и самих избирателей. Совместно получается быстрее и эффективнее решить, например, вопросы благоустройства города или поселка. Конкретные дела - в сюжете Ольги Масловской.

17 обращений с начала года. Столько проблемных вопросов жители Россонского района и города Новополоцка озвучили лично или по телефону Дмитрию Демидову. В прошлом году количество обращений к сенатору превысило 40.

В основном вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворов, ремонта дорог. А если учесть, что сенатор Демидов является главой Новополоцка, то почти у каждого обращения городская прописка.

Так, молодежь предложила обустроить в городе скейт-площадку. Для реализации проекта нужны были значительные средства - около полумиллиона рублей. Парламентарий привлек к решению вопроса предприятия города. Современную площадку торжественно открыли в день 65-летнего юбилея Новополоцка.

Я помню это открытие, тогда мы перерезали ленточку. Молодежь говорила, пустите нас, мы так давно ее ждали. И молодежь благодарна, они рады, что власть сегодня слышит, не только слышит, но и помогает в решении различных проблем. Антон Воробей, председатель молодежного парламента г. Новополоцка

Обращения граждан становятся и основой законодательных инициатив. Так, весной к сенатору обратились работники предприятия "Нафтан". Оказывается, законодатель не предусмотрел возможность оплаты путевок в ведомственный санаторий, оздоровительный лагерь и абонементов в спортивный зал завода безналичным способом по заявлению работника. Только наличными деньгами и через кассу предприятия. 11-тысячный коллектив попросил пересмотреть условия.

Если раньше человек просто написал заявление и у него удерживали из заработной платы, то сейчас ему приходилось идти, брать данную путевку на руки и там писать заявление, наличными средствами платить либо через ЕРИП платить. С него еще высчитывались определенные проценты в банковской сфере. Поэтому вместо одного шага приходилось делать несколько шагов. Мы обратились к членам Национального собрания, в Федерацию профсоюзов Беларуси, чтобы они смогли внести изменение в данном постановлении. Изменение в постановление было принято, сейчас данным функционалом может воспользоваться не только наш 11-тысячный коллектив, но также все работники Республики Беларусь. Владимир Азаренок, председатель профкома ОАО "Нафтан" Белхимпрофсоюза

Жить проблемами людей, слушать их чаяния, нужды - никогда ни в коем случае не огораживаться каким-то сводом норм. Это очень важно, потому что когда люди видят, когда представитель власти любого уровня доступен и даже если нет прямого решения, все равно можно объединить усилия общественных объединений, предприятий. Дмитрий Демидов, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Новополоцкого горисполкома

О том, что в работе с обращениями граждан не должно быть формализма, подчеркивает и глава государства. Все поступившие обращения граждан внимательно изучаются сенаторами и находятся на постоянном контроле. К решению наиболее проблемных вопросов привлекают широкий круг экспертов. Результат есть - люди это видят и ценят.

"Могу только поблагодарить всех сенаторов за то, что как никакая иная структура вы серьезно отнеслись к этому вопросу. Люди это очень ценят, люди хотят видеть власть, люди хотят поговорить с представителями власти. Вы это неплохо делали", - заявил глава государства.

Работа сенатором для большинства из тех, кто представляет свои регионы в Совете Республики, - общественная нагрузка. Ответственности от того только больше, говорит начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук.

Ежедневно приходится совмещать подготовку будущих стражей порядка и работу с избирателями.

Помочь удается многим. Индивидуальный предприниматель Екатерина Дерюжкова вместе с мужем пять лет назад организовала свой бизнес. Открыли в Горках детскую игровую комнату. Для района - новинка, для детей - радость. Но арендодатель повысил расценки. Договориться не удалось. Пришлось обратиться к сенатору.

Наш владелец здания решил поднять аренду почти в пять раз, т.е. увеличить сумму. На тот момент мы только-только начали развиваться и зарабатывать не получалось, выходили практически в ноль. С этой проблемой мы обратились к сенатору Могилевской области. Нам продлили аренду и оставили сумму прежней, как и была. Без такой помощи там было бы, конечно, очень сложно. Екатерина Дерюжкова, индивидуальный предприниматель

И таких примеров десятки. Дойти до каждого, кому необходима помощь - основная задача в работе сенаторов. Ведь представляя интересы своих регионов в парламенте, они представляют интересы и каждого жителя.

Проблемы всякого рода, я хочу вам сказать, начиная от жилищных вопросов. Вот мы столкнулись в Мстиславле - люди хотят колхозный дом приватизировать. Соответственно, чтобы вкладывать деньги (пластиковые окна, двери), они хотят знать, во сколько им обойдется приватизация. Приходится подключать местные органы власти, БТИ. Есть вопросы с трудоустройством. Помогаем, объясняем. А это дает уверенность местному населению, что, как говорится, не зря хлеб жуем. Валерий Полищук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник Могилевского института МВД Беларуси