Чужих детей не бывает - "Белая Русь" собрала для детей Донбасса 12 т гуманитарного груза

Каждый день гуманитарная помощь будет поступать из регионов нашей страны, здесь работают волонтеры. Мы ее складируем, сортируем, и первые машины на следующей неделе пойдут на Донбасс. Это такой порыв всей страны по оказанию помощи нуждающимся людям, особенно детям Донецкой республики и другим районам России, пострадавшим от военных действий.

Олег Романов, Председатель РОО "Белая Русь"