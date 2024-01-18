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Чужих детей не бывает - "Белая Русь" собрала для детей Донбасса 12 т гуманитарного груза

Не остаться в стороне, а подать руку помощи. Около 12 т гуманитарного груза собрано общественным объединением "Белая Русь" для детей Донбасса. Акция стартовала с 15 декабря.

В коробках игрушки, школьные принадлежности, продовольственные товары, сладости, средства гигиены, изделия медицинского назначения, лекарства. Это помощь из Минска и некоторых районов Минской области. Также 18 января прибыло еще 3 т груза из Гомельского региона. К адресатам посылки отправятся в понедельник.

Каждый день гуманитарная помощь будет поступать из регионов нашей страны, здесь работают волонтеры. Мы ее складируем, сортируем, и первые машины на следующей неделе пойдут на Донбасс. Это такой порыв всей страны по оказанию помощи нуждающимся людям, особенно детям Донецкой республики и другим районам России, пострадавшим от военных действий.
Олег Романов, Председатель РОО "Белая Русь"

В сборе, разгрузке и загрузке помогают волонтеры - это учащиеся Военной академии и студенты Белорусского государственного экономического университета.

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