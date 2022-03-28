Чужих детей не бывает - как Беларусь помогает украинским беженцам

Сотни украинцев ищут пристанища в братской Беларуси, которая готова помогать всем, кому необходима поддержка. О том, как Беларусь стала площадкой для размещения, обогрева, оказания материальной, моральной помощи беженцам и о том, что пережили бежавшие из Украины люди в "Главном эфире" рассказала Анастасия Бенедисюк.

В украинской глубинке - ближе к Беларуси - спокойно, только изредка доносятся звуки разрывающихся снарядов. Но каждую минуту - тревога. Там, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Чернигове - у них дети и внуки, от которых по несколько недель ни звонка.

В украинском приграничье не работают поликлиника, школа, нет аптеки, магазины - пустые. Кто-то бежит в Беларусь. А тем, кто не решается, передают с белорусской стороны хлеб, муку, сахар, детское питание.

"Меня из Чернигова забрал отец, под обстрелами ехали. Как туда вернуться?.. У меня там квартира, вещи, у меня там все. Я приехала вот так, с такой вот сумкой. Все у меня в Чернигове".

"У меня там и папа, и мама, и брат, он инвалид по зрению, с сахарным диабетом. Не знаю… Будем смотреть дальше, что будет…"

"У нас там много родственников, все они не могут сюда прийти, поэтому приходится так помогать".

Люди, у которых появилась надежда

Погранпереход Гдень.Нервные срывы тех, кто сумел вырваться, здесь дело привычное. Практически каждый - с повышенным давлением. На погранпереходе дежурят медики. Ставят капельницы, дают успокоительное.

Дальше по-прежнему два пути: или транзитом через Беларусь ехать дальше, или у нас переждать, а то и остаться. Для беженцев из Украины выделены санатории.





Чтобы бежать, объединяются по несколько семей. Дарья и Виктор из Бородянки, но под обстрел попали в Иванкове (это рядом с Чернобылем)."Нам всего достаточно, сладостей тоже. Прячем их теперь в шкафу", - улыбаются они и благодарят белорусов за поддержку, внимание и понимание.

Почти все прибывающие в Беларусь семьи с детьми. Со всеми работают психологи, медики контролируют здоровье.

Мы пробыли месяц под бомбежкой. И дети у нас спрашивали: "А мы не умрем сегодня? Мы этого не хотим". Это страшно было слышать от детей. Дарья и Виктор из Бородянки

Работники здравниц, волонтеры создают такую атмосферу, чтобы оставшееся там, за границей, тревожило как можно реже…

Замкнутые, редко смеются - так о первом знакомстве с детьми из Донбасса рассказывают в медицинском центре под Минском. 15 мальчишек и девчонок приехали сюда на реабилитацию в понедельник.

Есть дети с нарушением нервной системы, нарушением двигательного аппарата, есть дети с нарушением, которое было вызвано огнестрельным ранением. Галина Родионова, завотделением Республиканской детской больницы медицинской реабилитации

На глазах маленькой Дианы (ей тогда было 4 года) умирали мама, папа, сестра. Семья в 2014 году попала под танковый обстрел, когда остановилась, чтобы помочь раненому украинскому военному. Бабушка девочки Любовь Попкова рассказала, как внучка сутки находилась возле мертвой мамы, не могла понять, что случилось. Про девочку говорят: она свидетель того, что война не началась - ее заканчивают!

Побольше положительных эмоций - это для них сейчас главное

Предприниматель из Донецка Владимир Кулаков уже 16 лет живет в Беларуси. И как никто другой может понять, что чувствуют обездоленные люди. "Конечно, 8 лет войны для этих детей, да и для взрослых - это очень сложный период, - говорит Владимир. - Они выросли, не видя мирного неба, не видя детских площадок. Видят их, но разбитыми и сожженными. И вот эти три недели нахождения здесь для них - это будет праздник".

Праздник, на котором каждый из них - главный! Дни расписаны. Ребята зачастую и сами не знают, что будет через час. Взрослые спрашивают об увлечениях и корректируют программу. Многие из них не катались на коньках, не играли в хоккей и тем более не были на настоящем хоккейном матче. От полуфинала хоккейного турнира на призы Президентского спортивного клуба они ждут положительных эмоций, возможности показать детям, что такое команда.





Играть в команде, рассчитывать на крепкое плечо товарища, знать, что защита надежная. И учить этому надо на таком мирном примере, как хоккейный турнир.

На льду - Президент Беларуси Александр Лукашенко. Это по его приглашению ребята из Донбасса наблюдают за игрой в первых рядах.Есть такая традиция - после игры вручать подарки самым активным. Трогательные кадры: общение Президента с ребятами и вручение игрушек каждому.





- Классная игра!

- С большим интересом смотрели эту игру и рады, что команда Президента победила.

- Первый раз видели хоккей, у ребенка столько эмоций от куража, от зрителей и болельщиков. Такого мы еще не видели. Нам было очень интересно, спасибо большое.

Вот такие эмоции переполняли и детей, и взрослых. Они еще долго не покидали арену, фотографировались, обсуждали, рассматривали плюшевых тигров.

Очень хочется сказать спасибо Президенту Беларуси. И это не только мое мнение, это мнение очень многих людей. Вам с ним очень повезло. Мы не можем не говорить спасибо, мы благодарны, посмотрите, какие дети счастливые: у каждого в руках по сладкому подарку, а самое главное, что к ним приходил Президент Беларуси. Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины"