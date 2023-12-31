Чужих детей не бывает! Как Беларусь заботится о подрастающем поколении

Предновогодние дни укутаны в особую атмосферу, наполненную яркими представлениями, детскими утренниками и, конечно, подарками. В Беларуси проходит акция добра "Наши дети". За месяц благотворительного марафона душевное тепло и подарки получают более миллиона детей.

У каждого из них свои мечты, которые вполне по силам реализовать и в спорте, и творчестве, а значит в дальнейшем оказаться на волшебном празднике во Дворце Независимости. Новогодний бал собрал несколько сотен молодых и талантливых. Этой красивой традиции суверенной Беларуси, которую лично поддерживает глава государства Александр Лукашенко, уже 5 лет.

Анастасия Бенедисюк увидела восторженные взгляды подрастающего поколения и пообщалась с молодежью на важные темы.

Чужих детей не бывает! С одной стороны к этому можно относиться уже как к журналистскому штампу, настолько часто мы произносим эту фразу. С другой стороны - а как иначе? Это кредо белорусов. И в 2023 году каждый из нас мог убедиться в этом много раз. Корреспонденты Агентства теленовостей ездили на Донбасс и видели в госпитале детей с рваными ранами от снарядов, спускались в бомбоубежище роддома, а еще общались с детьми, которые после отдыха или лечения в Беларуси вернулись, к сожалению, в не детскую жизнь. Беларусь их никогда не бросит.

Год назад мам и малышей Беларусь поздравляла в Новый год. В первые минуты 2023-го на свет появились 3 девочки и мальчик.

Александр Лукашенко как-то сказал: первый ребенок родителей, второй - тоже. А третий - его и чуть-чуть родителей. В нашей стране созданы абсолютно все условия для больших семей.

"Новых людей! В Новому году!" - подписал в январе фото председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. У него появился первенец.





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Дети - это прекрасный мотиватор. Посмотрите на семью Алимбековых-Смольских. Олимпийская мама Динара тренируется. И да, на лыжах у них теперь вся семья!

"Я думала, что мне будет сложно, что я буду сидеть дома, будет депрессия, не буду находить время. Но мне очень помогли бабушки", - поделилась олимпийская чемпионка по биатлону Динара Смольская.

Чужих детей не бывает. Уже осенью мы это говорили, встречая деток наших соотечественников из Израиля и сектора Газа. Тогда они еще только представляли, как устроятся в Беларуси, заведут новых друзей, пойдут в школу… И да, увидят Президента, волевым решением которого у нас нет чужих детей.





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Мы делаем все для того, чтобы те детишки, которые сегодня не имеют такой возможности собраться в красивом зале и поговорить со своим президентом, приезжали к нам и чувствовали себя как дома. Не должно быть детей, бегущих от войны. Александр Лукашенко

Обогреть и сделать счастливыми тех, кого, увы, в Беларуси в начале пути немного подвели взрослые - тоже важная цель. Именно поэтому и на протяжении года, а в предпраздничные дни особенно, по всей стране люди разного ранга с подарками приезжают в детские дома, приюты, дома семейного типа, больницы. Дети получают такое внимание, в том числе благодаря акции "Наши дети".

Уже более 20 лет эта новогодняя традиция объединяет всех нас, согревает. В 2023 году немного изменили формат - старт акции дали в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще. А потом подхватили и все регионы.