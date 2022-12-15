Чужих детей не бывает! В стране стартовал марафон добра "Наши дети"

Общение с детьми - это всегда огромное удовольствие. Задача нашего государства, социально ориентированного, это забота о детях. Это самое важное, какая задача перед нами стоит. Главное - это дети, это наше будущее. Дети, которые находятся в больницах, они требуют особой заботы, особого внимания. Чужих детей не бывает. И эта акция это еще раз напоминание нам, всем взрослым, что все дети - это наши дети.

Александр Омельянюк, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси