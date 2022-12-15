ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Чужих детей не бывает! В стране стартовал марафон добра "Наши дети"

Самая теплая и зимняя акция. Марафон добра "Наши дети" стартовала сегодня. Официальное открытие началось в 14:00 в Минске. Но подарки своих адресатов находят с самого утра. Так, депутаты Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству приехали в РНПЦ "Мать и дитя". Привезли тренажер для реабилитации маленьких пациентов. Ну и, конечно, не обошлось без сладких подарков.

Общение с детьми - это всегда огромное удовольствие. Задача нашего государства, социально ориентированного, это забота о детях. Это самое важное, какая задача перед нами стоит. Главное - это дети, это наше будущее. Дети, которые находятся в больницах, они требуют особой заботы, особого внимания. Чужих детей не бывает. И эта акция это еще раз напоминание нам, всем взрослым, что все дети - это наши дети.
Александр Омельянюк, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Депутаты адресовали добрые слова благодарности врачам и всему медперсоналу, искреннюю поддержку родителям и веру в выздоровление детей. Только на республиканском уровне акция охватит более 20 тыс. ребят.

В этом году партнером выступает Белорусский детский фонд. Собранные средства пойдут на помощь детям с аутизмом. Ключевые мероприятия пройдут с участием главы государства. Так, во Дворец Республики приедут свыше 2 тыс. маленьких белорусов, в том числе и те ребята, которые проживают за пределами нашей страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все