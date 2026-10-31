Чужой беды не бывает: белорусские медики и волонтеры оказали помощь эвакуированным из Алешек

Белорусы в очередной раз доказали: чужой беды не бывает. Утром 31 октября в аэропорту Гомеля тепло и с заботой встретили эвакуированных жителей прифронтового города Алешки.

Был развернут масштабный лагерь, где после долгой и тяжелой дороги люди смогли отдохнуть, согреться, поесть и получить необходимую медицинскую помощь.

Автобусная колонна с жителями Алешек выдвинулась из аэропорта Гомеля и следует к пункту пропуска "Новая Гута". Там люди пересядут в автобус, который отвезет их на украинскую территорию, а пока у них есть возможность немножко перевести дух после тяжелого полета.

В аэропорту Гомеля жителям Алешек оказали всестороннюю поддержку и помощь, в том числе и медицинскую. Помогали волонтеры Красного Креста и Белорусского союза женщин. Они вместе с каретами скорой медицинской помощи сопровождают колонну автобусов.

Все эвакуированные накормлены, обеспечены сухпайками.

Белорусы оказали помощь не только людям, но и четвероногим питомцам, которых хозяева, эвакуируясь, забрали с собой.

Многие жители Алешек побывали в Беларуси впервые, и у них остались только приятные впечатления.

Такая гуманитарная миссия стала возможной благодаря выстраиванию хороших дипломатических отношений между Беларусью и Украиной и полному доверию к нашей стране по обеспечению безопасности всех необходимых процессов.