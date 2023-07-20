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ЧВК "Вагнер" проводит совместные тренировки с Вооруженными Силами Беларуси
Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", пишет БЕЛТА.
В течение недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский.
Как отметили в Минобороны, в условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, - это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки.
Все решения, которые сейчас принимаются руководством Министерства обороны, преследуют одну цель - повышение слаженности и выучки подразделений Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства.
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