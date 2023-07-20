ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ЧВК "Вагнер" проводит совместные тренировки с Вооруженными Силами Беларуси

ЧВК "Вагнер" проводит совместные тренировки с Вооруженными Силами Беларуси

Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", пишет БЕЛТА.

В течение недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский.

Как отметили в Минобороны, в условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, - это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки.

Все решения, которые сейчас принимаются руководством Министерства обороны, преследуют одну цель - повышение слаженности и выучки подразделений Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все