ЧВК "Вагнер" проводит совместные тренировки с Вооруженными Силами Беларуси

Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", пишет БЕЛТА.



В течение недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский.



Как отметили в Минобороны, в условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, - это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки.



Все решения, которые сейчас принимаются руководством Министерства обороны, преследуют одну цель - повышение слаженности и выучки подразделений Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства.