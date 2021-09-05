"Чытанка" - первое мобильное приложение аудиокниг презентовали в Копыле

День белорусской письменности отмечает сегодня вся страна. Сотни литераторов, издателей, журналистов съехались в 28-ю столицу праздника - древний Копыль.

Утром сюда прибыла научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням".



1 сентября участники отправились из Минска через Барановичский, Ганцевичский, Лунинецкий, Солигорский, Слуцкий, Узденский районы и сегодня в копыльском храме Вознесения Господня провели праздничную службу, крестный ход и встречу с жителями городка.

Сейчас на главной сцене праздника в самом сердце города торжественное открытие Дня белорусской письменности.







Оттуда на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Ольга Медведь (прямое включение).





Утро выдалось действительно насыщенным. Час назад начала работать виртуальная библиотека - первое в нашей стране мобильное приложение аудиокниг "Чытанка". В собрании уже более 60 томов не только белорусской классики, но и современников, а пополнять его будут авторами и аудиоспектаклями.

Технологически интересных развлечений для посетителей в этом году действительно много. 5 километров по Копылю через народные загадки, малоизвестные факты о писателях и истории города. Новый интерактив этого сезона - пешеходный QR-квест "Копыльский рог". Победителем станет тот, кто преодолеет дистанцию всего за час.



Памятные знаки Тишке Гартному и мастеру-кожевеннику украсили Копыль



Что до классических форм, памятный знак уроженцу Копыля, писателю, драматургу, журналисту Тишке Гартному открыли у краеведческого музея. Литератор также стал прообразом еще одного памятника "Мастер-кожевенник", ведь начинал свою деятельность на родине именно с изготовления кожи.







День белорусской письменности в миниатюре разлетится минимум 30 тысячам адресатов. Таким тиражом напечатан конверт с оригинальной маркой в честь праздника в Копыле. Церемонию памятного гашения провели высокие гости у обновленного почтового филиала.

Церемония открытия Дня белорусской письменности уже началась. Организаторы обещают яркое шоу с использованием технологий дополненной реальности. Тут же услышим имена лауреатов Национальной литературной премии. Напомню, наши коллеги с телеканала "Беларусь 3" ведут прямую трансляцию концерта. Присоединяйтесь к празднику через экраны, если не можете оказаться в Копыле.

