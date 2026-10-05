Чжан Вэньчуань: Двусторонние отношения Беларуси и КНР одни из самых добрых в мире

Фото: belta.by

В ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Действительно, между странами установлено всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Практическое сотрудничество в различных областях дает результаты, но очевидно, что сегодняшние достижения являются далеко не пределом. Как оценивает нынешнее состояние отношений и каков потенциал их дальнейшего развития, поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань в "Актуальном интервью".

Чжан Вэньчуань

"Мы можем говорить, что китайско-белорусские отношения - одни из самых добрых двусторонних отношений во всем мире. Наши лидеры поддерживают самые тесные контакты, постоянно встречаются, поддерживают друг друга по всем вопросам, затрагивающим коренные интересы", - подчеркнул собеседник.

Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество по всем направлениям - политике, безопасности, экономике, гуманитарном сотрудничестве. Китай и Беларусь нашли для себя самый лучший образ развития двухсторонних отношений - это взаимное уважение, взаимные выгоды, сотрудничество в пользу двух государств без ущерба для стран.

За первые семь месяцев 2026 года объем торговли товарами между странами вырос почти на 30 % и превысил 6 млрд долларов США.

Китай рассчитывает, что объем торговли за весь год превысит 10 млрд долларов без учета торговли услугами. "С услугами показатели будут еще больше. Мы также наблюдаем хорошую тенденцию в развитии Индустриального парка "Великий камень", где добавляются новые резиденты. К концу 2026-го в парке будут достроены новые центры логистики. Что я вижу в дальнейшем? Мы не будем останавливаться на месте, у нас есть большой потенциал и перспективы. Например, в Беларуси достаточно хорошая промышленность. В Беларуси очень хорошие тракторы, которые идут на рынки во всем мире. В Китае сейчас развивается и своя роботизация, автоматизация и искусственный интеллект. Думаю, мы можем совмещать наши способности в промышленности", - считает Чжан Вэньчуань.