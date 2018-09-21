Чжао Лэцзи с делегацией КНР посетил Национальную библиотеку

Китайский политик, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи с официальным визитом в нашей стране. Накануне гость посетил музей истории Великой Отечественной войны, а сегодня представителя КНР и всю делегацию встречали в Национальной библиотеке. В главном книгохранилище для гостей провели экскурсию, познакомив с техническим оснащением и ценным книгофондом. Учащиеся творческих вузов Минска, в том числе китайские студенты, выступили с концертом. Чжао Лэцзи передал Национальной библиотеке около четырех тысяч книг по истории и современному развитию Китая.