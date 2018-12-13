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Cкидки на посещение музеев, экскурсий и аквапарка по специальной карте гостя
К тому же туристы смогут получить скидки на посещение музеев, экскурсий и аквапарка по специальной карте гостя. Формат рассчитан на 10 дней и стоит 16 с половиной рублей. Приобрести карту можно в специальных точках продажи, а также онлайн на сайте предприятия. Есть еще несколько бонусов - через карту можно узнать о спортивных объектах, где будут проходить соревнования ІІ Европейских игр.
Сначала выпустили тысячу спортивных карт. Их активируют 17 июня - за четыре дня до начала Европейских игр в Минске.
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