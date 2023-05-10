Cколько часов нужно спать, чтобы организм успел восстановиться?

Всем известно, что сон являетсяважной частью жизни каждого, ведь он необходим организму для полноценного восстановления после усердной работы. Сколько часов в сутки нужно спать в зависимости от возраста, объяснил врач Дмитрий Шевцов. Слова специалиста публикует sb.by.

Шевцов напомнил, что сон делится на две фазы: медленную и быструю. Они чередуются, человек проходит их в разном ритме, поэтому иногда мы можем полностью выспаться, а иногда встаем по будильнику и сразу чувствуем себя разбитыми."Во время сна у нас прежде всего идет, говоря современным языком, фрагментация головного мозга. Память восстанавливается, особенно это полезно для долгосрочной", - отметил доктор.



Во время сна отдыхают мышцы, иммунная система тоже заряжается, восстанавливается. Ни один орган у нас в принципе не засыпает и продолжает работу, есть и мозговая активность, но она очень замедляется. Правильно начинает работать обмен веществ, он нормализуется за время продолжительного сна: расщепляются не только белки и углеводы, но и жиры. Это очень важно.



