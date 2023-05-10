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Cколько часов нужно спать, чтобы организм успел восстановиться?
Всем известно, что сон являетсяважной частью жизни каждого, ведь он необходим организму для полноценного восстановления после усердной работы. Сколько часов в сутки нужно спать в зависимости от возраста, объяснил врач Дмитрий Шевцов. Слова специалиста публикует sb.by.
Шевцов напомнил, что сон делится на две фазы: медленную и быструю. Они чередуются, человек проходит их в разном ритме, поэтому иногда мы можем полностью выспаться, а иногда встаем по будильнику и сразу чувствуем себя разбитыми."Во время сна у нас прежде всего идет, говоря современным языком, фрагментация головного мозга. Память восстанавливается, особенно это полезно для долгосрочной", - отметил доктор.
Во время сна отдыхают мышцы, иммунная система тоже заряжается, восстанавливается. Ни один орган у нас в принципе не засыпает и продолжает работу, есть и мозговая активность, но она очень замедляется. Правильно начинает работать обмен веществ, он нормализуется за время продолжительного сна: расщепляются не только белки и углеводы, но и жиры. Это очень важно.
Сколько часов нужно спасть в сутки?
Отвечая на вопрос, сколько часов в сутки необходимо спать, врач подчеркнул: все зависит от возраста.
"Маленький ребенок, как котенок, спит практически весь световой день и ночь. Со временем продолжительность сна уменьшается, больше времени отходит на бодрствование. Если мы говорим, что подростки в возрасте от 10 до 14 лет должны спать порядка 11 часов, то уже в юном возрасте (17-18 лет и дальше) достаточно 8-9 часов сна, но не меньше. В более старшем возрасте человеку для нормального восстановления необходимо 7-8 часов сна", - подытожил врач Дмитрий Шевцов.
Фото:pixabay.com
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