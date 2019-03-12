Cотрудники МЧС напоминают о пожарной безопасности

С начала года в Минской области произошло более 260 возгораний. Их жертвами стали 28 человек. Основные причины - нарушение правил безопасности, курение в постели, неосторожное обращение с огнем и неисправность обогревательных систем. Спасатели и в эти дни не снижают контроль за пожарной ситуацией в области. В очередной рейд по Минскому району с ними отправилась и Наталья Кузьмицкая.

Отопительный сезон еще не закончился, особенно сейчас, когда ночью держатся минусовые температуры. Тамара Мацкевич всегда приветливо встречает спасателей. Во-первых, уверена, что дома все в порядке, во-вторых, даже если и будут замечания, это только на пользу, с собственной безопасностью не шутят. Вместе со спасателями на еженедельные обходы отправляются и специальные комиссии. Кроме наблюдения за исправностью систем отепления и состояниям жилья, помогают решить некоторые бытовые вопросы

Минский район один из самых пожароопасных в области

С начала года почти каждое пятое происшествие с огнем зафиксировано именно здесь. Основная причина - нарушение правил безопасности, прежде всего курение дома.







Эту категорию населения посещают несколько раз в месяц, выдают предписания и всегда контролируют их выполнение. В частном секторе во время возгорания пламя от нерадивых хозяев ветром может легко перекинуться на имущество соседей. Вместе с мониторингом ситуации в частном секторе сегодня спасатели начинают и профилактическую работу с населением против весеннего поджога травы. В области уже зафиксировано 6 случаев.