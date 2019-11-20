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Cоциальный проект "Мобильный почтальон" стартовал в Оршанском районе
Помочь в решении проблемы и создать комфортные условия для каждого человека - задача и социального проекта "Мобильный почтальон", который стартовал в Оршанском районе. Теперь оформить подписку и оплатить услуги жители самых отдаленных деревень могут при помощи мобильного устройства. Гаджетами вооружили почтальонов. Особенно это оценили там, где нет почтовыхотделений и банков, а до ближайшего инфокиоска не один десяток километров.
По маршрутумобильногопочтальона отправилась и Марина Романовская. В день Вячеслав Буланок проезжает более сотни километров. Маршрут объединяет не один десяток населенных пунктов. Но больше других его ждут в отдаленных деревнях. Местных жителей Вячеслав знает поименно. Успел изучить и предпочтения сельчан. Товары первой необходимости нарасхват.
Оплата проходит в режиме реального времени
Жители деревни Телентеево знают, что машина прибудет точно в срок. Люди разбирают заказы, получают периодику. Валентина Чайко следит за новостями. Выписывает несколько газет и журналов. Сегодня на оформление подписки времени ушло меньше обычного. В руках у почтальона специальное устройство, несколько кликов и все готово. Все данные в режиме онлайн поступают в специальную базу. Это быстро и удобно. Оформить подписку, оплатить услуги. В ближайшее время возможностей у мобильного почтальона станет больше. Таким же удобным способом можно будет оплатить покупку или расплатиться за пересылку. Это значительно облегчит и труд почтальона. Не придется выписывать квитанцию от руки, а вечером составлять отчет.
Услугу оценили жители отдаленных деревень
Жизнь в этой деревне начинает кипеть с приходом весны, здесь много дачных участков. Из постоянных жителей в основном пожилые люди. Для них мобильный почтальон как палочка-выручалочка. Чтобы пополнить, к примеру, баланс телефона, теперь не придется идти на почту или за несколько километров до ближайшего инфокиоска. Услуга доступна на дому. Эксперимент проходит на двух маршрутах в Оршанскомрайоне. И если проект оправдаетсебя, мобильные почтальоны появятся и в других регионах страны.
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