COVID-19 довел европейскую медицину до предынфарктного состояния

Вторая волна коронавируса обернулась ростом числа тяжелобольных. Нехватка койко-мест и оборудования вынуждает правительства приспосабливать под полевые госпитали даже национальные стадионы и выставочные комплексы, как это сделали в Варшаве и Праге. Но, пожалуй, главным вызовом стала нехватка медперсонала.

Польские медсестры и врачи скорой помощи готовят коллективный иск к правительству: их лишили обещанной двойной оплаты за обслуживание пациентов с COVID. А ведь только за первые две недели ноября из-за коронавируса умерли больше польских медсестер, чем за первое полугодие.

Хотя врачам бельгийского города Льежа вообще предписано продолжать работу, даже если у них выявлен COVID-19. В Италии за последний месяц заразились 27 тысяч врачей и санитаров, в среднем - по 900 человек в день: недостаточно экипированы.

В Испании расходы на здравоохранение на душу населения на 15% ниже, чем в среднем по Европе. А зарплаты испанских врачей - одни из самых низких в развитых странах. Работают же более 50 часов в неделю. И потому медики из Испании стараются по возможности перебираться в более благополучные в этом плане Германию или Великобританию.

Что уж говорить об украинских врачах, которых сейчас активно зазывают на работу в Польшу, пользуясь их катастрофическим положением. За время пандемии в Украине уже уволились около 34 тысяч медработников. Платят копейки. А средств на повышение зарплат украинским медикам в 2021 году не предусмотрено.