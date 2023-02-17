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Какие заболевания исключили из перечня опасных недугов для жителей Беларуси

Какие заболевания исключили из перечня опасных недугов для жителей Беларуси

Министерство здравоохранения обновило список болезней, которые признаны опасными для здоровья жителей Беларуси. Соответствующее постановление ведомства, как сообщает агентство "Минск-Новости", со ссылкой наНациональный правовой интернет-портал.

COVID-19 был внесен в список опасных недугов в феврале 2020 года и исключен из этого перечня на основании постановления Минздрава №25 от 3 февраля, которое начало действовать 17 февраля.

Ранее в списке содержались названия семи опасных болезней, теперь он сокращен на два пункта - исключены коронавирус и инфекции, передаваемые половым путем, в частности гонорея и сифилис.

Перечень заболеваний, которые все еще признаются опасными, включает теперь сибирскую язву, чуму, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола, холеру и активный туберкулез органов дыхания.

Фото: БелТА

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