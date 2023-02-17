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Какие заболевания исключили из перечня опасных недугов для жителей Беларуси
Министерство здравоохранения обновило список болезней, которые признаны опасными для здоровья жителей Беларуси. Соответствующее постановление ведомства, как сообщает агентство "Минск-Новости", со ссылкой наНациональный правовой интернет-портал.
Факт
COVID-19 был внесен в список опасных недугов в феврале 2020 года и исключен из этого перечня на основании постановления Минздрава №25 от 3 февраля, которое начало действовать 17 февраля.
Ранее в списке содержались названия семи опасных болезней, теперь он сокращен на два пункта - исключены коронавирус и инфекции, передаваемые половым путем, в частности гонорея и сифилис.
Перечень заболеваний, которые все еще признаются опасными, включает теперь сибирскую язву, чуму, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола, холеру и активный туберкулез органов дыхания.
Фото: БелТА
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