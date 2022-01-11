COVID-19: полный курс вакцинации прошли более 40 % населения Беларуси

Вакцинация против коронавируса продолжается в Минске и центральном регионе. Антиковидные уколы делают на базе медучреждений и в специальных прививочных пунктах. Они работают в торговых центрах и метро. Также в иммунизации населения задействованы выездные бригады и мобильные медицинские комплексы.



Вакцина бесплатная - на выбор есть четыре препарата.

Как минимум один антиковидный укол уже сделали более половины белорусов. Полный же курс вакцинации прошли свыше 40 % населения страны.