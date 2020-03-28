COVID-19: Ситуация в мире

В городе Ухань за сутки не было новых случаев COVID-19

Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире,

. На улицах появляется все больше людей. Заработало метро, начали ходить междугородние поезда, в том числе ежедневные из Шанхая в Ухань. На станциях установлены сотни тепловизоров.

Первый грузовой поезд отправился в Европу из Уханя

Сегодня станцию Ухань покинул и

. Через две недели он прибудет в пункт назначения - немецкий город Дуйсбург. В Европу, в частности, отправлены товары медицинского назначения и предметы первой необходимости.

В Испании растет количество выздоровевших

В Испании, второй европейской стране по количеству зараженных коронавирусом, растет количество выздоровевших. За последние сутки болезнь победили еще почти 3 тысячи человек, что на 31 % больше показателей, обнародованных в пятницу. Сейчас общее количество выздоровевших в Испании составляет 12 тысяч 285 человек.

Экология в мире значительно улучшилась

На фоне эпидемии коронавируса экология в мире значительно улучшилась. Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу и констатировали: в ряде регионов воздух стал гораздо чище. Так, к примеру, ученые констатируют значительное снижение концентрации диоксида азота над большими европейскими городами, особенно над Миланом, Парижем и Мадридом. Ранее исследования показали, что над промышленным Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.

Мы связались с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом, чтобы лично узнать о ситуации в разных странах

(видео).