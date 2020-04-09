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COVID-19. В Беларуси на стационарном лечении находится 1331 человек
В Беларуси уже проведено 49 000 тестов на коронавирусную инфекцию. За сутки в стране делают около 3 000 исследований - задействованы 14 лабораторий. На стационарном лечении 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Выздоровели 139 человек. За весь период проведения тест-исследований на COVID-19 зафиксировано 16 смертей. В основном это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
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