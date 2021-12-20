COVID-19 в Беларуси отступает: под лечение пациентов - меньше 17 % коечного фонда

В Беларуси, по данным Минздрава, коронавирус отступает. За последние сутки в стране выявили 834 случая COVID-19, выздоровели 657 человек. Число тех, кто заболел, почти вдвое меньше, чем сутками ранее. В целом позитивная тенденция держится уже несколько недель и закрепилась во всех регионах страны.



Сегодня под лечение пациентов с COVID-19 выделено меньше 17 % коечного фонда. Цифра снижается еженедельно. Эпидобстановка позволяет и дальше возвращать стационары к привычной работе. Все РНПЦ, специализированные клиники в областях и регионах оказывают плановую и экстренную помощь по своему профилю. Не потерять объемы специализированной помощи остается приоритетом для здравоохранения даже в условиях пандемии.



Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси:

От нас уходит 4-я волна, каких-то резких различий между регионам нет. По всем регионам идет постепенное снижение, о котором мы прежде всего судим по количеству госпитализированных. Оно сокращается. В больницах остаются те, кто переносит вирус тяжело. Пациентов, которые идут на поправку, отправляют на долечивание. В некоторых случаях нужна и реабилитация. Посчитано, что по итогам этого года более 50 тысяч человек пройдут лечение в белорусских здравницах по программам для людей, переболевшим COVID.

