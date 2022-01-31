COVID-19 в Беларуси: работа поликлиник, особенность инфекции у детей и меры профилактики

За сутки в стране зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514.Последние 3 дня суточные цифры от Минздрава стали рекордными. К приходу нового штамма "омикрон" учреждения здравоохранения готовились заранее - врачи прошли дополнительное обучение, проверены кислородные системы, увеличены запасы СИЗов и лекарств. На сегодня перепрофилировано для пациентов с COVID-19 около 11 тысяч коек - это 13 % от всех в стране. Подробнее о ситуации с коронавирусом расскажет Светлана Чернова.





Всплеск заболеваемости в Беларуси

С самого утра у поликлиник можно было наблюдать вот такую картину. Очереди в инфекционные отделения растягивались на метры. Заболевшие с трудом дозванивались и в регистратуру. Жалобы на кашель, повышение температуры, боль в горле и мышечную слабость. Нагрузка на систему здравоохранения объяснима - в Беларуси фиксируются рекордные цифры заболевания респираторными инфекциями и коронавирусом (доминирует «омикрон»). Да и те, кто не обратился к врачу в выходные, поспешили на прием в понедельник с утра. Многие пришли за лабораторным тестированием.

Николай Трубчик, главврач 2-й центральной районной поликлиники г. Минска:

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Состояние пациентов с подтвержденным диагнозом контролируют по телефону. По надобности выезжает специальная бригада. Во 2-й столичной поликлинике работают 4 контактные группы. По две в первую и вторую смену. На одну бригаду приходится около 25 адресов.

Инна Дубовская, врач 2-й центральной районной поликлиники г. Минска:

С ОРВИ можно 3 дня оставаться дома без листа нетрудоспособности

Медики описывают "омикрон" как наиболее заразный штамм, но при этом менее патогенный. Именно поэтому основная часть заболевших проходит лечение амбулаторно - на дому. При отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до 7 дней. Более того, работники, болеющие ОРВИ, могут 3 дня оставаться дома без больничного. Это уменьшит нагрузку на поликлиники.

Минздрав разработал памятку (ее можно найти на официальном сайте ведомства) для пациентов с признаками ОРВИ. Там отдельно прописан алгоритм действия для тех, кто привился или недавно переболел коронавирусной инфекцией. А также для людей, у кого отсутствуют антитела к COVID-19. Кстати, дополнительную информацию о приеме препаратов, выдаче больничных листов можно получить в кол-центре своей поликлиники, не посещая при этом медучреждение.

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В Гродно медики готовы к усиленному режиму работы

К новому удару коронавируса готова система здравоохранения и в регионах. Медучреждения перешли на усиленный режим работы. Созданы необходимые запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты. Так, в Гродно с ковидными больными работают 4 городские клиники. Еще в 4-х межрайонных центрах принимают пациентов из всех районов области. Под особым вниманием медиков дети. Половина всех выявляемых случаев приходится именно на эту категорию населения.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома: "Увеличено количество коек для оказания медицинской помощи детскому населению в стационарных условиях. Увеличено количество коек для оказания помощи в Гродненской областной клинической детской больнице. И выделены койки в межрайонных отделениях, куда с субботы начата госпитализация детей".

В Беларуси нет детей COVID-19 на ИВЛ

Количество госпитализированных детей также увеличилось. По данным за пятницу по стране, в больнице находились около 670 юных белорусов. Как правило, дети переносят COVID-инфекцию легко. На амбулаторном лечении достаточно давать обильное теплое питье и жаропонижающее при необходимости.

Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси:

Забота о своем здоровье - ответственность каждого белоруса. Тем более для этого созданы все условия. В аптеках страны хватает и СИЗов, и лекарственных средств, и антисептиков.

Вакцинация - надежная защита от осложнений коронавируса

Медики напоминают, что вакцинация - надежная защита от осложнений коронавируса. Привитые переносят «омикрон» легко, без отягощенной пневмонии. Тем более не обязательно посещать медучреждения, чтобы вакцинироваться, можно сделать прививку безопасно, например, в торговых центрах или метрополитене на станции "Ковальская слобода".

Татьяна Коробова, главная медсестра поликлиники № 39 г. Минска: