COVID-19 в этом эпидсезоне будет протекать легче, но расслабляться не стоит

Опыт белорусских медиков в борьбе с первой волной коронавируса позволяет врачам более успешно бороться с повторным всплеском заболевания. Об этом сегодня заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов. Впрочем, расслабляться не стоит. Наблюдается рост случаев, отягощенный и сезонными ОРВИ. В учреждениях здравоохранения сегодня в достатке лекарств и средств индивидуальной защиты, масок и антисептиков. Между тем, врачи ожидают, что COVID в этом эпидсезоне будет протекать легче.