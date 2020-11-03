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COVID-19 в этом эпидсезоне будет протекать легче, но расслабляться не стоит
Опыт белорусских медиков в борьбе с первой волной коронавируса позволяет врачам более успешно бороться с повторным всплеском заболевания. Об этом сегодня заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов. Впрочем, расслабляться не стоит. Наблюдается рост случаев, отягощенный и сезонными ОРВИ. В учреждениях здравоохранения сегодня в достатке лекарств и средств индивидуальной защиты, масок и антисептиков. Между тем, врачи ожидают, что COVID в этом эпидсезоне будет протекать легче.
Меры по противодействию распространению COVID-19
Вопросы противодействия пандемии - на постоянном контроле государства. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова в режиме видеоконференцсвязи обсудила с представителями Минздрава и медучреждений страны ситуацию с заболеваемостью COVID-19, функционирование больниц, выстраивание стратегии дальнейшей работы, в том числе с населением.
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