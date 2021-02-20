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COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах
Почти 112 миллионов человек на планете заражены COVID. Умерлибез малого два с половиной миллиона
Войны за вакцину ведутся между ЕС и Великобританией. В этот конфликт могут вступить и Соединенные Штаты
Прогноз выглядит слишком оптимистическим. Уже сейчас войны за вакцину ведутся между ЕС и Великобританией. А теперь в этот конфликт могут вступить и Соединенные Штаты. Лидер влиятельной Европейской народной партии Манфред Вебер призвал остановить поставки в США сырья для производства вакцин. По его словам, нет гарантий, что готовые препараты потом доставят обратно в Старый Свет. В Америке действительно ситуация с вакцинами характеризуется экспертами как "хаотическая".
Чтобы обойти ограничения, был придуман "прививочный туризм"
За прививками выстраиваются очереди. Уколы сейчас полагаются пожилым и медикам. Чтобы обойти ограничения, был придуман "прививочный туризм" - это когда люди пересекают границы штатов или выезжают за рубеж, чтобы вакцинироваться вне очереди. Накануне в Орландо в кабинете врача разоблачали двух молодых женщин, они загримировались под старух. Регулярно сдают полиции и людей, которые пытаются сделать прививки по чужим приглашениям.
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