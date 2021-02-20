COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах

Прогноз выглядит слишком оптимистическим. Уже сейчас войны за вакцину ведутся между ЕС и Великобританией. А теперь в этот конфликт могут вступить и Соединенные Штаты. Лидер влиятельной Европейской народной партии Манфред Вебер призвал остановить поставки в США сырья для производства вакцин. По его словам, нет гарантий, что готовые препараты потом доставят обратно в Старый Свет. В Америке действительно ситуация с вакцинами характеризуется экспертами как "хаотическая".