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COVID-19 в Украине: больницы перегружены, персонала не хватает, а вопрос с вакциной не решен
В Украине число заболевших COVID за сутки - более 5 тысяч человек. Летальных исходов 124. Всего уже более 1 миллиона 100 тысяч заразившихся. Больницы перегружены, персонала не хватает. Меж тем от российской вакцины страна отказалась, а первые поставки Pfizer и других западных вакцин сорвались из-за введенного президентом США Трампом запрета на экспорт препаратов. Переговоры продолжаются по сей день, сроки откладываются.
Таким образом, вопросы здравохранения страны решаются не в самой Украине, а в Вашингтоне. А правительство привычно обвиняет во всех бедах Россию. Такое мнение в эфире телеканала ZIK выказал депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
И недавно Украина пришла к соглашению о поставках в феврале 2 миллионов доз COVID-вакцины производства Китая.
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