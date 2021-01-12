COVID-19 в Украине: больницы перегружены, персонала не хватает, а вопрос с вакциной не решен

В Украине число заболевших COVID за сутки - более 5 тысяч человек. Летальных исходов 124. Всего уже более 1 миллиона 100 тысяч заразившихся. Больницы перегружены, персонала не хватает. Меж тем от российской вакцины страна отказалась, а первые поставки Pfizer и других западных вакцин сорвались из-за введенного президентом США Трампом запрета на экспорт препаратов. Переговоры продолжаются по сей день, сроки откладываются.



Таким образом, вопросы здравохранения страны решаются не в самой Украине, а в Вашингтоне. А правительство привычно обвиняет во всех бедах Россию. Такое мнение в эфире телеканала ZIK выказал депутат Верховной рады Украины Илья Кива.



И недавно Украина пришла к соглашению о поставках в феврале 2 миллионов доз COVID-вакцины производства Китая.



