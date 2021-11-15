COVID-история Владислава Алекснина - выздоровление и реабилитация

Не остается без внимания и ситуация с коронавирусом в стране. Темпы заболеваемости постепенно идут на спад и некоторые клиники уже начинают возвращаться к обычному режиму работы и готовятся принимать плановых пациентов. Вместе с тем медики держат руку на пульсе и контролируют ситуацию с тяжелобольными. Такая задача накануне была поставлена и главой государства. Обо все по порядкуСветлана Чернова.

COVID-история Владислава Алекснина началась 4 месяца назад. Говорит, здоровье крепкое, болел в принципе редко. Но случилось - температура под 40, падение сатурации и через два дня реанимация. Ухудшение состояния и аппарат искусственной вентиляции легких. В искусственной коме Владислав провел полтора месяца. Пришлось заново учиться дышать и ходить. Пока непросто даже стоять на одном месте. Но ежедневные тренировки и поддержка близких помогают держать себя в тонусе.

Врачи всегда начеку: контролируют ситуацию, корректируют лечение и принимают решение о переводе на ИВЛ или в стационар на долечивание.

Большое совещание Президента с правительством

Наболевшая тема COVID-19 звучала как раз накануне во время разговора главы государства с правительством. Александр Лукашенко поставил задачу уполномоченному представителю Президента по Минску Наталье Кочановой и мэру столицы Владимиру Кухареву заострить внимание на помощи тяжелобольным. Медики, как и полагается, держат руку на пульсе.

Медики держат руку на пульсе

Подход к каждому пациенту индивидуальный. Все лечение осуществляется в соответствии с протоколами лечения. За каждым пациентом проводится индивидуальное медицинское наблюдение. Все данные записываются в чек-листы и мониторируются в соответствии с протоколами лечения. Радмила Шумилова, врач-эпидемиолог 10-й клинической больницы г. Минска

К концу года сумма, потраченная на борьбу с пандемией, составит $2 млрд

В 10-й городской клинической больнице за 10 месяцев в инфекционном отделении пролечено более 14 тысяч пациентов. Клиника обеспечена лекарственными препаратами, сизами и кислородом. Государством созданы все условия для лечения пациентов. К слову, к концу года сумма, потраченная на лечение инфицированных в пандемию, будет под 2 миллиарда долларов.

Больницы постепенно выходят из красной зоны

Темпы заболеваемости плавно идут на спад. Отделения больниц, которые были перепрофилированы под ковидный госпиталь, возвращаются к привычному режиму работы. В 10-ой клинике уже заработали два офтальмологических отделения. Из красной зоны вышло и отделение торакальной хирургии на 50 коек.













Мы открываем торакальное отделение, которое входит в состав городского и республиканского центров торакальной хирургии. В этом отделении будут оказывать помощь пациентам с хирургической патологией органов грудной клетки. Анжела Омельянюк, заместитель главврача по лечебной работе 10-й клинической больницы г. Минска

Радиологический корпус Минского онкоцентра вышел из ковидного режима