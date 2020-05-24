COVID не пройдет. Репортаж о взаимодействии контрольных ведомств Беларуси и России

Бескарантинное перемещение для нас с вами внутри страны и открытое сообщение с другими государствами не говорит о том, что ничего не делается для того, чтобы предотвратить проникновение инфекции извне. Наш следующий репортаж о взаимодействии контрольных ведомств Беларуси и России. Автомобили, приехавшие с востока, не проходят таможенный или пограничный досмотр, а вот посты с санэпидемстанцией, милицией и транспортной инспекцией на страже. Что входит в их обязанности и какую процедуру проходят те, кто приезжает или проходит транзитом нашу страну?



Владимир Королев присмотрелся к проверкам на дорогах. Мы находимся в Добрушском районе, отсюда до территории России 12 км. Здесь в приграничной полосе несут службу сразу несколько ведомств, чтобы противостоять "импорту" коронавирусной инфекции. Многие белорусы из-за карантинных мер в России лишились работы и теперь возвращаются на родину. Это касается как нелегальных гастарбайтеров, так и официально трудоустроенных. Здесь им выдают предписание на самоизоляцию.Такие меры в Беларуси введены с конца марта. Лица, въезжающие на территорию страны, 14 дней обязаны находится на самоизоляции - именно столько длится инкубационный период у инфекции. Причина - не заразить окружающих в случае бессимптомной болезни.







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Каждый въезжающий подписывает документ. На протяжении всего времени его будут навещать медики и милиционеры

Здесь же работают и медики, в их компетенции не только измерить температуру, но и разъяснить правила самоизоляции, рассказать, как будет работать проверка, ведь в случае несоблюдения штраф - от 54 до 1350 рублей.В день таких требований только в этом месте за одну 12-часовую смену медика может быть выписано большеста. Смягчение карантинных мер в России увеличило поток приезжих. Пик поездок приходится на ночь. В отсутствие официального сообщения российские перевозчики сами организовывают доставку пассажиров в другую страну.

С начала пандемии на въезде в страну также круглосуточно работают сотрудники транспортной инспекции

В их сфере контроля грузовики. Те, кто едет транзитом через Беларусь, должны следовать по кратчайшему пути и покинуть территорию на следующий день. После полуночи водитель может быть оштрафован.

Иван Алисейко, начальник управления контроля автомобильного транспорта и транспортной инспекции Беларуси:

"На сегодняшний день транспортной инспекцией на границе с РФ выдано более 35 000 требований, где указаны правила поведения на границе. Кроме того, транспортная инспекция на территории всей страны осуществляет контроль за исполнением требований перевозки грузов. На сегодня транспортной инспекцией выявлено 360 нарушений".

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По всей стране для транзитных перевозчиков отведены 54 места заправки, здесь же пункты питания и места отдыха. Каждому дальнобойщику выдается памятка с легальными остановками. Больше всего фур следует транзитом из России в Европу. За 2 месяца многие водители изучили новые требования. Остановился не в том месте - штраф. Максимальный 1350 рублей. Злостные нарушители могут задержаться в стране на 15 суток.

Сергей Ющенко, заместитель начальника УГАИ Гомельской области:

"На сегодняшний день водителями допущено 430 нарушений административного законодательства по ст. 23.4. Это цифры, которые касаются только Гомельской области. Это выявили сотрудники ГАИ".