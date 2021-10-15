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COVID-патруль начал работу в Минске
В условиях пандемии в Минске начал работу COVID-патруль. Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" подключились к информационно-профилактической работе. В столичных объектах торговли они напомнили посетителям о мерах борьбы с COVID-19. С собой - наглядная информация: брошюры и памятки. Также напомнили посетителям о соблюдении масочного режима, рассказали, где находятся ближайшие пункты вакцинации. Молодые людипрежде чем подключиться к волонтерской деятельности, прошли обучение и инструктаж.
БРСМ разработал тематическую интерактивную карту, которая помогает определить и проложить маршрут до ближайшего пункта вакцинациине только в Минске, этот опыт мы передаем и в регионы, и со следующей недели, со вторника, COVID-патруль будет проходить в каждом областном центре. Хочется отметить, что это совместная инициатива наших крупных общественных объединений
С 19 октября COVID-патрульпоявится в областных центрах
В столице волонтеров можно встретить почти в двух десятках торговых объектов. В областных центрах информационно-профилактическая акция "COVID-патруль" стартует 19 октября.
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