COVID-патруль начал работу в Минске

БРСМ разработал тематическую интерактивную карту, которая помогает определить и проложить маршрут до ближайшего пункта вакцинациине только в Минске, этот опыт мы передаем и в регионы, и со следующей недели, со вторника, COVID-патруль будет проходить в каждом областном центре. Хочется отметить, что это совместная инициатива наших крупных общественных объединений

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ