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Cпасатели проводят рейды в школах в рамках Единого дня безопасности

Cпасатели столицы проверили готовность учреждений образования к чрезвычайным ситуациям. Рейды в школах проводят в рамках Единого дня безопасности. Специалисты контролируют процесс эвакуации. Для школьников организуют интерактивные зоны, дают примерить форму спасателя и пускают осмотреть пожарные машины. Особое внимание к таким организациям из-за большого количества несовершеннолетних. Для детей и подростков спасатели организуют профилактические беседы на уроках, а также мини-спектакли, чтобы напомнить элементарные правила безопасности.

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