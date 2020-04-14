CпасибоМедикам. Студенты написали сотню открыток со словами благодарности врачам

Сюрприз для медиков организовала молодежь Бреста: студенты написали сотню открыток со словами благодарности врачам. И на каждой - изображение сердца. Акция республиканская и присоединиться к ней может любой: эскиз можно скачать в интернете и распечатать, или сделать открытку своими руками. Послания с пометкой "спасибо медикам" Белпочта отправляет бесплатно. Выразить признательность врачам можно и не выходя из дома: в сети запустили флэшмоб: #СпасибоМедикам публикуют тексты, фото и видео.