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Cпециальный репортаж "Технологии спасения" смотрите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Более 11 000 сложнейших операций в год и контроль почти 70 000 пациентов. Минский городской клинический диспансер внедряет новейшие технологии и вскоре получит современные оперблоки, оснащенные по мировым стандартам. Что такое ядерная медицина и чем отличаются новые подходы в лучевой диагностике? Смотрите сегодня специальный репортаж "Технологии спасения" сразу после "Панорамы".

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