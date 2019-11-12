Cпециальный репортаж "Технологии спасения" смотрите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Более 11 000 сложнейших операций в год и контроль почти 70 000 пациентов. Минский городской клинический диспансер внедряет новейшие технологии и вскоре получит современные оперблоки, оснащенные по мировым стандартам. Что такое ядерная медицина и чем отличаются новые подходы в лучевой диагностике? Смотрите сегодня специальный репортаж "Технологии спасения" сразу после "Панорамы".



