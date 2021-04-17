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Cубботник проведут с соблюдением противоэпидемических мер
Несмотря на то что все работы, как правило, проходят на свежем воздухе и риск заражения коронавирусом не настолько велик, как в помещениях, снизить вероятность заболеть COVID до нуля поможет выполнение элементарных рекомендаций врачей.
Отметим, сегодня аппарат Минздрава присоединился к субботнику в новом корпусе городского НПЦ хирургии и трансплантологии, который сдадут в эксплуатацию уже в июле.
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