ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Cубботник проведут с соблюдением противоэпидемических мер

Несмотря на то что все работы, как правило, проходят на свежем воздухе и риск заражения коронавирусом не настолько велик, как в помещениях, снизить вероятность заболеть COVID до нуля поможет выполнение элементарных рекомендаций врачей.

Отметим, сегодня аппарат Минздрава присоединился к субботнику в новом корпусе городского НПЦ хирургии и трансплантологии, который сдадут в эксплуатацию уже в июле.

Участники автопробега "За единую Беларусь!" на субботнике высадят 4 гектара леса

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все