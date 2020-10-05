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Cвое мнение о том, что происходит в стране, высказывают простые белорусы
О бессмысленном шатании
Могилевская область
"С семьей где-то хотелось бы в столицу проехать, отдохнуть, погулять. Но в связи с последними событиями мы не можем это себе позволить, потому что переживаем как за жизнь свою, так и детей тоже. Пробки эти постоянные - перекрытые движения, во-вторых, как-то страшно попасть в эту колею митингующих, потому что мало ли что у них на уме, чем это может закончиться, поэтому страшновато, боимся".
"Мы уже устали смотреть на это все, я бы сказала, беспредел. Потому что люди выходят на улицы, не зная даже причины того, почему они выходят. И задайте им вопрос, почему они выходят - они не всегда могут внятно ответить. Я, конечно, очень обеспокоена как житель страны. В воскресенье выходной день, почему не побыть с детьми и сходить в парк, в кафе, еще какие-то развлечения, к родителям съездить или родителей в гости позвать - вот чем мы должны заниматься".
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