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Д. Беляков: В Беларуси радикализация не пройдет

Протесты в Беларуси становятся все более радикальными. Призывы в телеграм-каналах усиливаются, однако белорусы, заинтересованные в сохранении стабильности, призывают стражей порядка к усилению контроля.

Свое мнение о том, почему в мирной стране не пройдет радикальный метод смены выбранного курса развития, высказал эксперт в области международных отношений Дмитрий Беляков.

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