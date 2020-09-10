Политолог Д. Богатырев: Цель призывов оппозиции - отток денег и кадров на Запад

Беларусь уделяет большое внимание своему промышленному развитию и, похоже, это очень не нравится определенным внешним силам. А как иначе объяснить призывы не покупать товары собственного производства? В эту же копилку - не оплачивать коммуналку или штрафы. Цель ясна: обрушить экономику и организовать отток материальных и человеческих ресурсов. Некогда с чем-то подобным столкнулись и наши южные соседи. Мнение украинского политолога Даниила Богатырева (подробности в видео).