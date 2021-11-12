Д. Гора: В Следственном комитете может появиться подразделение по противодействию киберпреступлениям

В Следственном комитете может появиться подразделение по противодействию киберпреступлениям. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил председатель СК. По словам Дмитрия Горы, в будущем это главное управление займется не только расследованием преступлений в сфере высоких технологий, но и цифровизацией ведомства. Еще больше подробностей смотрите в проекте "Разговор у Президента". Сразу после "Панорамы".