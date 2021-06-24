Д. Карась об ответе Беларуси на беспрецедентное давление со стороны Запада

О введении очередных санкций накануне памятной для нашего народа даты продолжают высказываться эксперты. Вот так символично западные соседи "ценят"вклад белорусского народа в освобождение Европы. Такое беспрецедентное давление со стороны нацелено на уничтожение нас как нации. Мнение парламентария Дениса Карася.

Как Президент отметил, Европейский союз - это малая часть стран, которая существует на земном шаре. И хотелось бы сказать словами героя "Днепровский рубеж": Европа закончилась, началась Азия. У нас есть Азия, у нас есть стратегические партнеры, которые не оставят нас в беде. На мой взгляд, мы просто переориентируем свой рынок на те предприятия, которые готовы и хотят с нами сотрудничать.