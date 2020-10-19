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Д. Куликов: В Беларуси применяется технология захвата власти

Если же проследить закономерности, то технология захвата власти везде одинаковая. Как только в Беларуси протесты пошли на спад и начался диалог, некоторую часть оппозиции это не устроило. В ход пошли ультиматумы и призывы к радикализации протестов.

Такое мнение нашему телеканалу по поводу ситуации в Беларуси высказал, российский политолог, публицист, эксперт Комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов.

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