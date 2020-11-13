Д. Лиознов: Характеристики нового коронавируса с течением времени особо не изменились

Что касается свойств самого вируса, то за 10 месяцев они особо не изменились. Об этом нам в интервью рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа в России Дмитрий Лиознов. По его словам, не доказано, что характеристики нового коронавируса с течением времени изменились и могут влиять на более легкое или тяжелое течение болезни. Тем не менее, специалисты пытаются спрогнозировать будущее инфекционного заболевания, подчеркивая, что пика мы все еще не достигли.



