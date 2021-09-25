Д. Лиознов: Только массовая вакцинация поможет справиться с распространением COVID-19

Сегодня, мне кажется, уже достаточно и научных данных, и таких практических, главное - опыта людей, что все-таки вакцинация - это всегда лучше, чем ожидание болезни. Уже показано, что вакцины против COVID-19 работают, эффективны, позволяют предупредить заболевание, позволяют, чтобы оно протекало не тяжело. Это наша мечта - достичь как можно большего количества иммунных людей. Наверное, если бы могли привить всех в мире, мы бы достигли того самого коллективного иммунитета. Опыт применения иммунопрофилактики, вакцинопрофилактики инфекционных болезней зарекомендовал себя давно. Именно поэтому наша продолжительность жизни стала такой большой.

Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева (Россия)