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Д. Лиознов: Только массовая вакцинация поможет справиться с распространением COVID-19
Те, кто вакцинировался против COVID, имеют длительный иммунитет или же переносят коронавирус в легкой форме. Об этом говорят статистические данные. Таким мнением с нами поделился российский ученный Дмитрий Лиознов.
По его словам, прививка является эффективным и надежным методом борьбы с коронавирусом. Ученый отметил, что только с помощью вакцинации большого количества людей можно прийти к коллективному иммунитету и справиться с пандемией.
Сегодня, мне кажется, уже достаточно и научных данных, и таких практических, главное - опыта людей, что все-таки вакцинация - это всегда лучше, чем ожидание болезни. Уже показано, что вакцины против COVID-19 работают, эффективны, позволяют предупредить заболевание, позволяют, чтобы оно протекало не тяжело. Это наша мечта - достичь как можно большего количества иммунных людей. Наверное, если бы могли привить всех в мире, мы бы достигли того самого коллективного иммунитета. Опыт применения иммунопрофилактики, вакцинопрофилактики инфекционных болезней зарекомендовал себя давно. Именно поэтому наша продолжительность жизни стала такой большой.
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