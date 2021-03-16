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Д. Лиознов: Вакцины эффективны против британского штамма

Поэтому даже если где-то произошла мутация, то в целом антитела действуют суммарно, массово работа

Да, видим, что в отношении южноафриканского варианта, может быть, несколько ее эффективность снижается, но все равно этого хватает, чтобы предупредить, если уж не заболевание, то, по крайней мере, тяжелые варианты течения заболеваний".

Д.Лиознов о короновирусе и вакцине:

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