3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Д. Мезенцев: Мы не будем действовать ни по чьей команде
Объединение экономического потенциала Беларуси и России будет мощным ответом на санкционное давление.Таким мнением поделился гость проекта "Вопрос номер один", госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Новая серия программы посвящена будущемусоюзной интеграции. На неделе состоялся Высший госсовет глав государств, где был подписан интеграционный декрет с союзными программами. Но без восторга наш курс на экономическое сближение восприняли на Западе. Более того, Европарламент предостерегал Россию и грозилдополнительными мерами в случае поддержки Минска. Напряжение у Евросоюза вызывает и наша обновленная военная доктрина. Как подчеркнул госсекретарь, она не преследует цели напугать кого-то, а носит исключительно оборонный характер ради надежной защиты границ Союзного государства.
28 союзных программкак локомотив интеграции в ЕАЭС
Госсекретарь Союзного государства считает, что Беларусь и Россия, подписав 28 союзных программ, могут стать локомотивом интеграции в рамках ЕАЭС, а заодно передать новый опыт странам СНГ.
Как бы кто ни спекулировал на интеграционной повестке, декрет не предполагает решения политических вопросов и не угрожает ничьему суверенитету. Союзные программы направлены на сближение макроэкономической политики, формируют условия для поддержки бизнеса, создания дополнительных рабочих мест и повышения уровня жизни народов двух стран.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
В мире
Все
В cекторе Газа за сутки от израильских атак погибли 70 человек
Оппозиция в Молдове опротестует результаты выборов президента
В Европе с приходом похолодания резко выросли цены на электроэнергию. В чем причина?
5 ноября в США - основной день голосования на выборах президента. Кто займет кресло в Белом доме?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов