Д. Мезенцев: Мы не будем действовать ни по чьей команде

Новая серия программы посвящена будущемусоюзной интеграции. На неделе состоялся Высший госсовет глав государств, где был подписан интеграционный декрет с союзными программами. Но без восторга наш курс на экономическое сближение восприняли на Западе. Более того, Европарламент предостерегал Россию и грозилдополнительными мерами в случае поддержки Минска. Напряжение у Евросоюза вызывает и наша обновленная военная доктрина. Как подчеркнул госсекретарь, она не преследует цели напугать кого-то, а носит исключительно оборонный характер ради надежной защиты границ Союзного государства.