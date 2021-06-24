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Д. Пиневич: Появление индийского штамма - очередное основание активизировать работу

Появление индийского штамма коронавируса - очередное основание активизировать работу, а для граждан - вакцинироваться. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его словам, доз антиковидного укола хватает. Индийский вариант коронавируса "Дельта" выявлен в Минске. В регионах страны данная разновидность COVID-19 не выявлена. Медики еще раз призывают граждан соблюдать все рекомендации - респираторный этикет и социальную дистанцию.

Данные Минздрава по COVID-19 на 24 июня

За сутки в нашей стране зарегистрированы 786 пациентов с COVID-19, выписаны 864 человека.


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