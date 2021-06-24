Д. Пиневич: Появление индийского штамма - очередное основание активизировать работу

Появление индийского штамма коронавируса - очередное основание активизировать работу, а для граждан - вакцинироваться. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его словам, доз антиковидного укола хватает. Индийский вариант коронавируса "Дельта" выявлен в Минске. В регионах страны данная разновидность COVID-19 не выявлена. Медики еще раз призывают граждан соблюдать все рекомендации - респираторный этикет и социальную дистанцию.