Д. Пиневич: Прививать детей от коронавируса в Беларуси начнут в следующем году

Эту волну определяет дельта-штамм. Он совершенно отличается от уханьского штамма, это другая эпидситуация, но подходы остаются универсальными. Подчеркну, что сейчас пациенты более тяжелые, их сложнее вести в стационарных условиях. Но эту волну мы чуть-чуть проходим и используем фразу главы государства про осторожный оптимизм. На сегодняшнее утро у нас только два региона превысили по заболеваемости 100 процентов от прошлой волны: Минск и Минская область. Но это не отменяет нашей напряженной работы, призывов к вакцинации и социальному дистанцированию.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси