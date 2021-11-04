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Д. Пиневич: Прививать детей от коронавируса в Беларуси начнут в следующем году

Прививать детей от коронавируса в Беларуси начнут в следующем году. Об этом сегодня заявил Министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич отметил, что в четвертую волну дети тоже входят в группу риска. Более того, все больше производителей вакцин разрешают прививать категории младше 18-ти лет. С сентября в Беларуси разрешена вакцинация беременных и кормящих.

Эту волну определяет дельта-штамм. Он совершенно отличается от уханьского штамма, это другая эпидситуация, но подходы остаются универсальными. Подчеркну, что сейчас пациенты более тяжелые, их сложнее вести в стационарных условиях. Но эту волну мы чуть-чуть проходим и используем фразу главы государства про осторожный оптимизм. На сегодняшнее утро у нас только два региона превысили по заболеваемости 100 процентов от прошлой волны: Минск и Минская область. Но это не отменяет нашей напряженной работы, призывов к вакцинации и социальному дистанцированию.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

В Минске к 100-летию БГМУ высадили аллею

Дмитрий Пиневич вместе со студентами Белорусского государственного медицинского университета сегодня высадил аллею к вековому юбилею вуза. Сейчас там учатся более 7 тысяч студентов, из них две тысячи - иностранцы.

За весь период развития медуниверситет выпустил более 60 тысяч врачей, которые работают не только в Беларуси, но и во всех уголках мира.

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