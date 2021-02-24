Д. Пиневич: Работа в условиях пандемии подтвердила верность выбранного пути

Также решены проблемы обеспечения СИЗами, различными видами специального и диагностического оборудования. Сегодня почти вся линейка защиты и тестов - отечественная, а лекарственное обеспечение происходит без сбоев. Кроме того, производятся допвыплаты за работу в условиях COVID-19. Отметим, уже выплачено более 580 миллионов белорусских рублей. К слову, оплата за работу с COVID-19 будет вестись и дальше.