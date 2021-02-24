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Д. Пиневич: Работа в условиях пандемии подтвердила верность выбранного пути
Работа в условиях пандемии подтвердила верность выбранного пути и позволила оценить мобильность системы здравоохранения, - заявил руководитель ведомства Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии.
С 16 до 59 было увеличено количество ПЦР-лабораторий, проведено свыше 4 миллионов диагностических исследований
Также решены проблемы обеспечения СИЗами, различными видами специального и диагностического оборудования. Сегодня почти вся линейка защиты и тестов - отечественная, а лекарственное обеспечение происходит без сбоев. Кроме того, производятся допвыплаты за работу в условиях COVID-19. Отметим, уже выплачено более 580 миллионов белорусских рублей. К слову, оплата за работу с COVID-19 будет вестись и дальше.
В марте ожидается и розлив вакцины "Спутник V" на мощностях наших фармпредприятий, в планах - выпускать по 500 тысяч доз в месяц
Что касается вакцинации, в нашей стране количество привитых составляет почти 25 тысяч человек. Первыми были медицинские специалисты, которые находятся в зоне риска.
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