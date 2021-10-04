Д. Пиневич: Риск заболеть коронавирусом после вакцинации почти в 29 раз меньше

Основная наша задача сейчас в борьбе с пандемией и этим подъемом очередным - это вакцинация. Безусловно, масочный режим, социальное дистанцирование. Мы рекомендуем перейти к ограничению массовых мероприятий или проводить их при определенных условиях. Многие из нас сейчас вакцинированы. Есть возможность соблюдать дистанцию в кинозале, концертном зале. Я призываю к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер соцдистанцирования. Это будет для нас важнейшим компонентом. Еще раз повторюсь, вакцин достаточно различных. И мы ждем всех на этих пунктах. Свыше 275 тысяч жителей Могилевской области сделали первую прививку от коронавируса. Еще 200 тысяч получили обе вакцины. Накануне в регион поступили и 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси