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Д. Пиневич: Риск заболеть коронавирусом после вакцинации почти в 29 раз меньше
Риск заболеть коронавирусом после вакцинации почти в 29 раз меньше. Без серьезных последствий для организма. Такую информацию озвучил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, посещая больницы Могилева. В стране развернулась масштабная кампания: прививку для защиты иммунитета можно сделать во всех поликлиниках, мобильных пунктах в крупных торговых центрах и на предприятиях.
Основная наша задача сейчас в борьбе с пандемией и этим подъемом очередным - это вакцинация. Безусловно, масочный режим, социальное дистанцирование. Мы рекомендуем перейти к ограничению массовых мероприятий или проводить их при определенных условиях. Многие из нас сейчас вакцинированы. Есть возможность соблюдать дистанцию в кинозале, концертном зале. Я призываю к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер соцдистанцирования. Это будет для нас важнейшим компонентом. Еще раз повторюсь, вакцин достаточно различных. И мы ждем всех на этих пунктах. Свыше 275 тысяч жителей Могилевской области сделали первую прививку от коронавируса. Еще 200 тысяч получили обе вакцины. Накануне в регион поступили и 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".
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