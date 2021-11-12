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Д. Пиневич: Темпы заболеваемости COVID-19 постепенно идут на спад

Темпы заболеваемости COVID-19 в Беларуси постепенно идут на спад. Об этом заявил министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич отметил, снижение происходит в том числе и благодаря иммунизации. Сейчас у населения широкий выбор вакцин: две - российского производства и китайский препарат. Последний страна получила недавно в количестве 1,5 миллиона доз. Что касается оказания плановой помощи, клиники постепенно продолжают выходить из ковидного режима.

Более 3 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19.

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