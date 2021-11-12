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Д. Полянский: Идет игра по перекладыванию вины со стороны ЕС
Риторика и выводы представителей коллективного Запада в отношении ситуации на границе для нас давно предсказуемы. В Нью-Йорке по этому поводу созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Ожидаемо международная организация стала площадкой для продвижения западной геополитической повестки. США, Британия и страны ЕС не признали своей роли в создании миграционного кризиса, обвиняя во всем Беларусь. В защиту нашей страны выступила Россия. Был дан четкий и краткий совет Западу: не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Но дипломаты западной диктатуры опять ничего не слышат. Они радуются, что выполнили поставленный приказ главным демократизатором. Тут же напомнили о подготовке нового пакета антибелорусских санкций.
Сейчас идет игра по перекладыванию вины со стороны Европейского союза. Они хотят представить Беларусь, а иногда даже Россию виновниками этого кризиса. Что ж, мы привыкли к тому, что главный лозунг европейской и западной политики сейчас - сохраняйте спокойствие и обвиняйте Россию. Так что для нас это неудивительно. Но факты - очень упрямая вещь, они не подтверждают версию событий, представленную нашими западными коллегами.
Но чего ожидать от западных постпредов, если сам глава европейского режима Боррель на каждом брифинге вдалбливает журналистам, что это белорусская сторона блокирует доставку беженцам гуманитарной помощи? Вторит ему и кандидат в немецкие канцлеры Олаф Шольц. Перед кем выслуживается, прикидываясь слепым?
Как заметили в МИД нашей страны, никто из других членов Совбеза за пределами западной группы не додумался выступать с критикой Беларуси. Наоборот логично ставили вопрос о необходимости комплексно смотреть на проблему - бороться с первопричинами, вести прямой диалог между странами происхождения, транзита и конечного следования беженцев.
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