Д. Полянский: Идет игра по перекладыванию вины со стороны ЕС

Сейчас идет игра по перекладыванию вины со стороны Европейского союза. Они хотят представить Беларусь, а иногда даже Россию виновниками этого кризиса. Что ж, мы привыкли к тому, что главный лозунг европейской и западной политики сейчас - сохраняйте спокойствие и обвиняйте Россию. Так что для нас это неудивительно. Но факты - очень упрямая вещь, они не подтверждают версию событий, представленную нашими западными коллегами.

Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН