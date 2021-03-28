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Д. Василец: "Евровидение" давно стало политическим инструментом международного давления

Решение выбросить нашу страну из конкурса не нашло понимания даже в Украине. Журналист Дмитрий Василец назвал поступок ЕВС сугубо политизированным. А также отметил, что "Евровидение" уже давно стало политическим инструментом международного давления.

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